Serie C-Girone C | 9 squalificati Ecco quanto “paga” Longo per la gomitata su Lancini

Advertising

LegaDilettanti : ?? #RappresentativaSerieD ?? Viareggio Cup ?? Sorteggiati i gironi del torneo in programma dal 16 al 30 marzo. ?? La… - zazoomblog : Serie C-Girone C 22a giornata: Bari ospita il Picerno Turris-Foggia per i playoff - #Serie #C-Girone #giornata:… - Mediagol : Serie C-Girone C, 22a giornata: Bari ospita il Picerno, Turris-Foggia per i playoff - andreapezzoni87 : #ViareggioCup 16-30 marzo 2022 GIRONE 4 Inter Jovenes Promesas ???? Empoli Pistoiese GIRONE 5 Fiorentina Alex Trans… - AllAroundnet : #SerieCGoldLazio recupero 8^ andata #GironeA 2021-22 la #VirtusRoma1960 fa suo il derby vs il… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone

Basketmarche.it

In questo coro unanime, i tifosi milanisti, avviliti da unadi infortuni, di cui ogni più ... Oggi il Milan ha gli stessi punti di un anno fa e ildi ritorno dello scorso anno, non fu per ...Torna in campo anche laC con ilC , con la capolista Bari impegnata in casa contro il Picerno. Calcio in tv oggi 22 febbraio 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il ...Le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C. Ben 5 giornate di squalifica per Longo che è stato espulso per aver colpito Lancini in Palermo-Turris ...Il programma del recupero della ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Il Bari ospita il Picerno, match valido per la corsa Play-Off tra Turris e Foggia ...