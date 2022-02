Sci alpino | Shiffrin ringrazia Biles | “Si può fallire | ma questo non ti rende un fallito”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 febbraio 2022) “Ottenere un qualsiasi livello di riconoscimento da Simone è pazzesco, lei è un’atleta fantastica. E il fatto che abbia detto ‘Sei ancora una delle più grandi atlete al mondo e queste Olimpiadi non hanno cambiato nulla di tutto ciò’ ha significato davvero tanto per me”. Mikaela, reduce dalla deludente esperienza a Pechino 2022,così Simonedopo le dichiarazioni rilasciate dalla ginnasta. E adesso l’obiettivo è la Coppa del Mondo: “Ho vinto nella mia carriera, vincerò di nuovo e lo farò anche grazie a ciò che ho imparato da queste due settimane. E’ vero, ho fatto davvero poche porte, ma sono state tra le migliori di sempre per me dal punto di vista dell’intensità e della mentalità con cui ho affrontato le gare”. “Siamo qui perché siamo competitivi e lavoriamo giorno dopo giorno per un obiettivo. Vogliamo ...