ROH | Ora la classe inaugurale è al completo | CM Punk sarà nella Hall of Fame

(Di lunedì 21 febbraio 2022) CMè una delle più grandi star del wrestling. La storia del Second City Saint in WWE ha rivoluzionato il prodotto di quell’epoca, catalizzando su di sé le attenzioni del pubblico grazie al lottato e alle sue abilità al microfono, riconoscendo sempre i meriti dovuti al suo passatofederazione che l’ha reso famoso, la Ring of Honor. La ROH sta ora onorandoaccogliendololoroof, dove raggiungerà Bryan Danielson, Samoa Joe e i Briscoes. Una storia indimenticabile Ecco il comunicato rilasciato dalla ROH, che completa così ladella propria arca della gloria, che fa capire bene di che passato glorioso può vantarsi: Visualizza questo post su Instagram Un post ...

