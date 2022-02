Rally Svezia 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo un mese di sosta torna questo fine settimana il FIA World Rally Championship. La battaglia è assicurata in Scandinavia con un evento che si preannuncia oltremodo interessante con nuove auto ed un inedito itinerario. Sarà infatti la prima volta per le Rally1 sulla neve, auto ibride che sono state promosse a pieni voti nel primo appuntamento di Montecarlo. La Svezia, invece, si prepara per accogliere il Mondiale più a nord nella speranza di non aver rischi con la mancanza di neve. Mancheranno all’appello i due Sébastien come risaputo. Loeb (M-Sport/Ford) potrebbe tornare per il Rally di Portogallo, mentre tutto resta più incerto per Ogier (Toyota) che ha recentemente annunciato il proprio impegno nel FIA World Endurance Championship nella classe LMP2. Rally, Rosario Triolo: “Per ora non c’è nessuno ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo un mese di sosta torna questo fine settimana il FIA WorldChampionship. La battaglia è assicurata in Scandinavia con un evento che si preannuncia oltremodo interessante con nuove auto ed un inedito itinerario. Sarà infatti la prima volta per le1 sulla neve, auto ibride che sono state promosse a pieni voti nel primo appuntamento di Montecarlo. La, invece, si prepara per accogliere il Mondiale più a nord nella speranza di non aver rischi con la mancanza di neve. Mancheranno all’appello i due Sébastien come risaputo. Loeb (M-Sport/Ford) potrebbe tornare per ildi Portogallo, mentre tutto resta più incerto per Ogier (Toyota) che ha recentemente annunciato il proprio impegno nel FIA World Endurance Championship nella classe LMP2., Rosario Triolo: “Per ora non c’è nessuno ...

Advertising

FTraiettoria : Aperte le iscrizioni per il Rally di Svezia del nostro torneo “WRC 2022 – FT” su Dirt 2.0! Scritto da Stefano Nico… - rally_timing : ???? Rally di Svezia, gli orari e le prove speciali in programma #WRC #RallySweden #RallyTime - peterkama : La presenza di alcune renne nell’area ha portato gli organizzatori del Rally di Svezia a modificare il percorso del… - zazoomblog : Rally accorciato l’appuntamento in Svezia a causa delle renne - #Rally #accorciato #l’appuntamento - motorionline : #WRC | Esapekka Lappi è pronto per l'esordio con la #Toyota #GRYaris Rally1 ufficiale, con il ritorno nel team dove… -