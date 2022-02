Prove Invalsi, a marzo i test per le superiori. Il governo punta ad utilizzarli per ammissione all’Università (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ritornano dopo lo stop di 2 anni, le Prove Invalsi per le scuole superiori. Per tutto il mese di marzo, si svolgeranno i test per gli studenti della quinta superiore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ritornano dopo lo stop di 2 anni, leper le scuole. Per tutto il mese di, si svolgeranno iper gli studenti della quinta superiore. L'articolo .

