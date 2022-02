Michelle Hunziker: “Ho deciso di affrontare i problemi con l’idea che tutto sia risolvibile” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Michelle Hunziker ha lasciato passare qualche giorno prima di rispondere su Instagram. La sua riflessione arriva di lunedì, un inizio settimana importante, le sue consapevolezze diventano sempre più forti. Dopo la prima puntata di Michelle Impossibile, le tante chiacchiere sull’addio a Tomaso Trussardi, il bacio ad Eros Ramazzotti; Michelle Hunziker ha gli occhi lucidi, questa volta niente battute ma il sorriso resta sempre. E’ la sua caratteristica ma il sorriso di Michelle è anche motivo di critica, sembra che per lei tutto sia semplice ma è ovvio che non è così, perché i problemi li abbiamo tutti. Nelle storie di Instagram la showgirl e conduttrice prende tra le mani il libro di Carolina Marconi, parla della sua battaglia… tutto il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 febbraio 2022)ha lasciato passare qualche giorno prima di rispondere su Instagram. La sua riflessione arriva di lunedì, un inizio settimana importante, le sue consapevolezze diventano sempre più forti. Dopo la prima puntata diImpossibile, le tante chiacchiere sull’addio a Tomaso Trussardi, il bacio ad Eros Ramazzotti;ha gli occhi lucidi, questa volta niente battute ma il sorriso resta sempre. E’ la sua caratteristica ma il sorriso diè anche motivo di critica, sembra che per leisia semplice ma è ovvio che non è così, perché ili abbiamo tutti. Nelle storie di Instagram la showgirl e conduttrice prende tra le mani il libro di Carolina Marconi, parla della sua battaglia…il ...

Advertising

noemiofficial : Pronti per Michelle Impossible! ???? @m_hunziker @QuiMediaset_it #MichelleImpossible - MediasetPlay : “Si rivedono, si innamorano, si amano” ?? E a raccontare la storia di Michelle non poteva non esserci… Maria De Fil… - MediasetPlay : “È tutta felicità che ti sei negata in questi anni” ???? Frappe per Michelle… da Michela Giraud! #MichelleImpossible… - Italia_Notizie : Michelle Hunziker: “La vita non è mai una passeggiata a ciel sereno”. Poi parla della storia di Carolina Marconi: “… - FQMagazineit : Michelle Hunziker: “La vita non è mai una passeggiata a ciel sereno”. Poi parla della storia di Carolina Marconi: “… -