Magrini (Aifa): vaccino annuale? Valuteremo in base a dati estivi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per decidere di eventuali vaccinazioni annuali contro il Covid "Valuteremo quello che accadrà a partire dai prossimi mesi, che sicuramente vedranno la coda di questa pandemia. La grande attenzione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per decidere di eventuali vaccinazioni annuali contro il Covid "quello che accadrà a partire dai prossimi mesi, che sicuramente vedranno la coda di questa pandemia. La grande attenzione ...

Advertising

SkyTG24 : Per il direttore generale dell'Aifa 'sarebbe coerente' mantenere l'#ObbligoVaccinale per gli over 50… - razorblack66 : RT @fdragoni: 'La quota di scettici potrà avere immediato accesso a Novavax e auspichiamo che i dubbiosi possano soddisfare le esigenza di… - Cap1964 : RT @fdragoni: 'La quota di scettici potrà avere immediato accesso a Novavax e auspichiamo che i dubbiosi possano soddisfare le esigenza di… - Mania48Mania53 : RT @fdragoni: 'La quota di scettici potrà avere immediato accesso a Novavax e auspichiamo che i dubbiosi possano soddisfare le esigenza di… - Bartoldo81 : RT @fdragoni: 'La quota di scettici potrà avere immediato accesso a Novavax e auspichiamo che i dubbiosi possano soddisfare le esigenza di… -