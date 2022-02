Magic Mike 3 sarà una storia in stile Pretty Woman e All That Jazz (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lo sceneggiatore di Magic Mike 3 ha svelato qualche anticipazione riguardante il terzo capitolo della storia con star Channing Tatum. Magic Mike 3 arriverà prossimamente su HBO Max e lo sceneggiatore Reid Carolin ha svelato qualche anticipazione del progetto che verrà diretto da Steven Soderbergh. L'autore del nuovo capitolo della storia ha confermato le parole del protagonista Channing Tatum che lo ha definito in precedenza "il Super Bowl degli striptease". Reid Carolin, parlando di Magic Mike's Last Dance, ha sottolineato: "Non voglio creare delle aspettative troppo alte, ma sono realmente entusiasta. sarà molto diverso dai primi due film. Ogni film ha in un certo senso il suo genere, il suo messaggio". Lo sceneggiatore ha quindi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lo sceneggiatore di3 ha svelato qualche anticipazione riguardante il terzo capitolo dellacon star Channing Tatum.3 arriverà prossimamente su HBO Max e lo sceneggiatore Reid Carolin ha svelato qualche anticipazione del progetto che verrà diretto da Steven Soderbergh. L'autore del nuovo capitolo dellaha confermato le parole del protagonista Channing Tatum che lo ha definito in precedenza "il Super Bowl degli striptease". Reid Carolin, parlando di's Last Dance, ha sottolineato: "Non voglio creare delle aspettative troppo alte, ma sono realmente entusiasta.molto diverso dai primi due film. Ogni film ha in un certo senso il suo genere, il suo messaggio". Lo sceneggiatore ha quindi ...

