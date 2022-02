Juventus, rimpianto scudetto: i centottanta minuti costati il titolo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Uno scudetto perso non solo nella prima parte di stagione; la Juventus ha un grandissimo rimpianto e sono due partite. Scopriamo quali. I ragazzi di Allegri sono fuori dalla lotta scudetto; un campionato iniziato tra mille difficoltà dove i punti persi contro le cosiddette medio piccolo hanno un peso specifico. La Juventus, però, deve mangiarsi le mani per aver sbagliato due partite; capiamo di quali match stiamo parlando. Getty ImagesL’ultimo turno di campionato ha mostrato le difficoltà di Inter e Milan con i campioni d’Italia sconfitti dal Sassuolo e i rossoneri fermati dalla Salernitana. Per quanto riguarda la Juventus, i bianconeri hanno pareggiato il derby della Mole con il risultato di uno a uno. Michelle Hunziker, stacco coscia pazzesco e fisico da urlo: “Sembri una ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Unoperso non solo nella prima parte di stagione; laha un grandissimoe sono due partite. Scopriamo quali. I ragazzi di Allegri sono fuori dalla lotta; un campionato iniziato tra mille difficoltà dove i punti persi contro le cosiddette medio piccolo hanno un peso specifico. La, però, deve mangiarsi le mani per aver sbagliato due partite; capiamo di quali match stiamo parlando. Getty ImagesL’ultimo turno di campionato ha mostrato le difficoltà di Inter e Milan con i campioni d’Italia sconfitti dal Sassuolo e i rossoneri fermati dalla Salernitana. Per quanto riguarda la, i bianconeri hanno pareggiato il derby della Mole con il risultato di uno a uno. Michelle Hunziker, stacco coscia pazzesco e fisico da urlo: “Sembri una ...

Advertising

Vincenzo140893 : Si può dire che è stata la giornata del rimpianto Juve per avvicinarsi a quelle la davanti e aumentare il distacco… - manoACM1899 : RT @GRealta: In quegli anni si parlava solo di rimpianto Milan per aver perso Davids a favore della Juventus. Parole dei scribacchini su h… - GRealta : In quegli anni si parlava solo di rimpianto Milan per aver perso Davids a favore della Juventus. Parole dei scriba… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Juventus, Condò: “Kulusevski può essere un rimpianto, Bentancur no” ?? Sca… - cippiriddu : E per inciso: Conte al Tottenham è di passaggio come ovunque nel corso della sua carriera, ma Kulusevski per me sar… -