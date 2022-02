Jade Hallyday en couple | elle se dévoile comme jamais pour fêter un an d’idylle avec Michael-Sean

Leggi su cityroma

(Di lunedì 21 febbraio 2022) “Merci d’être dans ma vie”. Très active sur les réseaux sociaux,aime régulièrement partager des clichés de son quotidien, sur lesquels la fille aînée de Laeticia et Johnnyprend la pause, parfois seule, mais égalementson chéri. Depuis un an, l’adolescente de 17 ans file en effet le parfait amourle fils du producteur Thierry Klemeniuk et de l’actrice franco-britannique Gabriella Wright. Alors, après avoir célébré la Saint-Valentin en grande pompe, les deux amoureux viennent deune occasion particulière dans leur relation : leurs un an d’amour. Dimanche 20 février,a ainsi partagé plusieurs clichés depuis Los Angeles d’et de son ...