(Di lunedì 21 febbraio 2022) Giornata di riposo oggi per l', che riprenderà gli allenamenti domattina ad Appiano. Nel mirino c'è un nuovo mini ciclo che in dieci giorni proporrà la trasferta di Marassi contro il Genoa (...

Advertising

annatrieste : Visti i risultati di Inter, Atalanta, Juve e Milan ci sono tutti i presupposti perché domani #CagliariNapoli si gio… - Inter : ?? | BIGLIETTI #InterSassuolo: ti aspettiamo a San Siro per sostenere i nostri ragazzi! ????? La capienza massima au… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Inter, domani la ripresa. Venerdì a Genova con Bastoni, Brozovic e forse #Gosens - sportli26181512 : Inter, domani la ripresa. Venerdì a Genova con Bastoni, Brozovic e forse Gosens: Inter, domani la ripresa. Venerdì… - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: Inter, domani la ripresa. Venerdì a Genova con Bastoni, Brozovic e forse #Gosens -

Ultime Notizie dalla rete : Inter domani

La Gazzetta dello Sport

Giornata di riposo oggi per l', che riprenderà gli allenamenti domattina ad Appiano. Nel mirino c'è un nuovo mini ciclo che in dieci giorni proporrà la trasferta di Marassi contro il Genoa (venerdì sera), l'andata del derby ...E' solo positivo per noi e speriamopossa fare il primo gol o i primi gol in Champions'. ... Sfiorata la Supercoppa contro l', grande squadra; abbiamo fatto buone partite con il Chelsea, ...Online, da domani, il primo bando, interamente digitale, per i cambi di appartamento degli assegnatari definitivi di case popolari. Una novità che permette a chi è già assegnatario definitivo di un al ...Ora tocca al Napoli. Si accende la volata scudetto, soprattutto dopo il pareggio del Milan a Salerno e lo scivolone dell'Inter che ha perso a San Siro contro il Sassuolo. In tale avvincente testa a te ...