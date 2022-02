Incidente a San Giuseppe Vesuviano, strage sulla statale 268: 4 morti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una vera e propria tragedia quella che si è consumata questo pomeriggio sulla statale 268, da molti ribattezzata come la “Strada della Morte”, nel napoletano. Tragedia sulla 268 nel napoletano Intorno alle ore 17, due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio delle vittime è tragico: 4 morti, tra cui una bambina di 12 anni. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una vera e propria tragedia quella che si è consumata questo pomeriggio268, da molti ribattezzata come la “Strada della Morte”, nel napoletano. Tragedia268 nel napoletano Intorno alle ore 17, due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio delle vittime è tragico: 4, tra cui una bambina di 12 anni. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Incidente San Muore schiacciato dal suo trattore Trapani - Un uomo è morto in un incidente in campagna nei pressi di Santa Ninfa, nel Trapanese. Mentre lavorava nei campi di sua proprietà, in contrada San Vito, un pensionato di 66 anni, è stato schiacciato dal suo trattore ed è ...

Incidente in tangenziale: scontro camion - auto, tratto chiuso Un incidente avvenuto poco dopo le 19 di oggi ha mandato in tilt il traffico sulla tangenziale di Bologna. Dall'aeroporto, in direzione San Lazzaro, si sono formate lunghe code e il tratto tra lo ...

Incidente Sesto San Giovanni, auto piomba su un gruppo di ragazzi: salvi per miracolo IL GIORNO Un'auto sfonda la vetrina di un espositore. I cittadini: «Quell’incrocio è pericoloso» È accaduto all’incrocio tra viale Jacopo della Quercia e via Roosevelt, in un incidente che ha coinvolto tre mezzi ...

Incidente a Fondotoce: tre auto coinvolte - Foto VERBANIA - 21-02-2022 -- Traffico in tilt a Foondotoce, in zona San Carlo, per un frontale, avvenuto intorno alle 17.50, tra un'Audi, una Mitsubishi e una Y. Le auto si sarebbero scontrate e da lì sar ...

