In Rai programmi a rischio cancellazione | ecco quali potrebbero non esserci più in estate

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 21 febbraio 2022) I palinsesti delle reti televisive sono sempre in fermento e cercano sempre di anticipare i tempi per offrire al pubblico un’offerta adeguata che possa soddisfare anche i palati più fini. Per questo motivo le scelte per i canali devono essere ponderate e pensate per tempo in modo da non farsi trovare impreparati ed in balia degli eventi che si abbattono suiin termini di share. Il parametro più importante per proporre o eliminare un format dai palinsesti rimane infatti quello del riscontro del pubblico che ovviamente non mente mai. In questa ottica la Rai sta portando avanti i suoi ragionamenti anche per la prossima, andando a scegliere con cura il destino di alcune trasmissione che hanno deluso in termini di ascolti e che sono andate ben al di sotto delle aspettative iniziali.diformat ...