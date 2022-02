In Giappone è difficile perdere qualcosa (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il paese può contare su un efficacissimo sistema di consegna e raccolta degli oggetti smarriti, ma molto dipende dagli stessi Giapponesi Leggi su ilpost (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il paese può contare su un efficacissimo sistema di consegna e raccolta degli oggetti smarriti, ma molto dipende dagli stessisi

Advertising

yuna_hikari : RT @ilpost: In Giappone è davvero difficile perdere qualcosa - ilpost : In Giappone è davvero difficile perdere qualcosa - btsnziale : @jungkookmysmile ma voglio dire, ma è così difficile capire che è una regola per prevenire la diffusione del virus?… - TorciaPolitica : @ItalianPolitics Ad integrazione di quanto detto e per correttezza, adesso è difficile affermare la provenienza del… -