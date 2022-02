Golf | Bryson DeChambeau e Dustin Johnson dicono no alla Superlega araba

Advertising

OA_Sport : Golf: Bryson DeChambeau e Dustin Johnson respingono le sirene arabe, per la soddisfazione di McIlroy - GolfeTurismo : Bryson DeChambeau: dolorosa assenza al Genesis Invitational - #NewsGolf #InPrimoPiano - Chiara Sampo -… -

OA Sport

DeChambeau è arrivato al bivio della sua vita da professionista. Il californiano ha ricevuto una proposta faraonica per giocare sulla cosiddetta SaudiLeague e chiudere (probabilmente) per ...... i connazionali Xander Schauffele eDeChambeau, rispettivamente all'ottavo e al nono posto del world ranking. Molti ancora i big che scenderanno in campo sul percorso del Royal Greens& ...Mickelson suggested in an interview last week that he was willing to look past Saudi Arabia's record of human rights abuses to join the league.La Superlega araba del golf incassa due no durissimi da digerire, quelli di Bryson DeChambeau e Dustin Johnson. Lo scienziato pazzo dei green (o, per meglio dire, dei fairway) e l'ex numero 1 del mond ...