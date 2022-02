Goldaniga | “Ci è mancato nel primo tempo | ma ci crediamo!”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Edoardoha parlato ai microfoni di DAZN durante l’intervallo di Cagliari Napoli, sfida ancora bloccata sullo 0-0. Decisiva la seconda metà di gara, secondo, in cui bisognerà impegnarsi ancora di più per portare a casa il risultato. La partita dell’Unipol Domus si sta rivelando molto fisica, con tanti falli e il Napoli costretto a operare già un cambio per un infortunio alla testa occorso a Giovanni Di Lorenzo. Napoli Demme“Siamo partiti bene, con cattiveria, ma ci èl’ultimo passaggio per fare gol. Mancano altri 45 minuti, sono fondamentali. Ci crediamo, daremo tutto per vincere“.

Non è più tempo di perdere punti come i due persi con i toscani di Andreazzoli : èil ... L'attaccante ha preso il tempo ae Obert e infilzato un Cragno apparso oggi incerto in più di ...Walter Mazzarri dà l'impressione di aver finalmente trovato quell'equilibrionella prima, ... Dietro riecco Carboni cone Lovato. Come vedere Empoli - Cagliari in diretta tv e in ...All'intervallo è 0-0 tra Cagliari e Napoli. Durante la pausa Edoardo Goldaniga, difensore rossoblù, in intervenuto da bordocampo al microfono di Dazn: "Siamo partiti bene, ma ...Il difensore del Cagliari Edoardo Goldaniga, a pochi secondi dalla fine del primo tempo del match contro il Napoli, esprime alcune battute a caldo ai microfoni DAZN CREDERCI. “Siamo partiti bene, ci ...