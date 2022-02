GF Vip, la madre di Sophie mette in guardia Alessandro: 'Voglio che lei stia bene' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Amore sotto le telecamere. Nella Casa del GF Vip, il legame tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra procedefre in sintonia e complicità . Valeria Pasciuti, la madre di Sophie Codegoni, ha ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Amore sotto le telecamere. Nella Casa del GF Vip, il legame traCodegoni eBasciano sembra procedefre in sintonia e complicità . Valeria Pasciuti, ladiCodegoni, ha ...

Advertising

Angelamaggio75 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia 1 Sono l unica che mi scandalizzo, quando vedo vip (e sono tanti) che postano foto… - occhio_notizie : La madre di Sophie scrive una lettera a Basciano: 'Mi sono permessa di scrivere questa lettera perché voglio solame… - MondoTV241 : GF Vip, La madre di Sophie scrive ad Alessandro 'E' una ragazza che ha bisogno di dolcezza e gentilezza' #GFVIP… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip: la madre di Sophie scrive a Basciano #AlessandroBasciano #SophieCodegoni - Barby_VIP : Ho sopportato e subito tanto da mia madre. Questa non me la doveva fare, non gliela perdono. Mi dispiace, ma mi ha deluso troppo. -