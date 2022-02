Gf vip 6 | Alex Belli rompe con Soleil Sorge | la rivelazione che spiazza

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Si avvicina la finale del Grande Fratello VIP 6 e la fine della permanenza in casa di. Il triangolo amoroso architettato dal fotografo con le primedonnee Delia Duran sembra infatti scricchiolare. L’attore dagli occhi di ghiaccio si dice infatti intenzionato a chiudere i rapporti con la “terza incomoda”, come emerge da una confidenza che lui ora fa alla promessa sposa, Delia. Per l’occasione intima condivisa con la Duran, inoltre,svela cosa ha in cantiere in vista del futuro. Grande Fratello VIP,chiude conIn una confidenza intima fatta a Delia Duran al Gfvip 6 in corso,dichiara di voler chiudere ogni rapporto ...