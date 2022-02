Gemelle omozigote sposano gemelli omozigoti: i figli sono sia cugini che fratelli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Come riporta il The Sun, Brittany e Briana Salyers sono Gemelle identiche che hanno sposato due gemelli identici, Josh e Jeremy Salyers e che hanno poi dato alla luce due bambini a pochi mesi l’uno dall’altro, Jett e Jax, che sono sia cugini che fratelli. Come si spiegano questi legami di parentela? Come riporta il The Sun, le persone sono rimaste alquanto perplesse, ma una fonte ha spiegato sui social che, dato che i gemelli identici condividono lo stesso DNA ed entrambi i gruppi di genitori sono identici, i due bambini hanno anch’essi lo stesso DNA. Infatti, entrambi i gruppi di genitori hanno lo stesso identico DNA, che poi ha creato entrambi i bambini. Da un test del DNA quindi, i due bimbi apparirebbero come ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 21 febbraio 2022) Come riporta il The Sun, Brittany e Briana Salyersidentiche che hanno sposato dueidentici, Josh e Jeremy Salyers e che hanno poi dato alla luce due bambini a pochi mesi l’uno dall’altro, Jett e Jax, chesiache. Come si spiegano questi legami di parentela? Come riporta il The Sun, le personerimaste alquanto perplesse, ma una fonte ha spiegato sui social che, dato che iidentici condividono lo stesso DNA ed entrambi i gruppi di genitoriidentici, i due bambini hanno anch’essi lo stesso DNA. Infatti, entrambi i gruppi di genitori hanno lo stesso identico DNA, che poi ha creato entrambi i bambini. Da un test del DNA quindi, i due bimbi apparirebbero come ...

lubalix : No anche perché le mie zie sono gemelle omozigote mentre i miei zii erano gemelli eterozigoti - MedicinaOL : Negli Stati Uniti due gemelle omozigote hanno sposato due uomini gemelli omozigoti per poi dare alla luce due bambi… - GalahadBlue : @Sirio9981 Avevo due gemelle omozigote in palestra come istruttrici... Ti giuro che per quanto io sia fisionomista… - itsskylerfk : e niente, io ed ashely saremo gemelle omozigote -