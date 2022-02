Emery | Contro la Juve ci vorrà una mentalità di ferro

Advertising

infoitsport : Champions League - Juventus, senti Emery: 'Il Villarreal sa vincere contro le big' - persemprecalcio : ??? Unai #Emery ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di #Champions contro la #Juventus. Ecco le… - MGhisu : @mirkonicolino Vediamo cosa combina contro Emery che è un tattico , sta già mettendo le mani avanti in caso di flop - despite_qwame : RT @DiMarzio: #UCL I @VillarrealCF: le parole di #Emery alla vigilia della sfida contro la @juventusfc - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #UCL I @VillarrealCF: le parole di #Emery alla vigilia della sfida contro la @juventusfc -

Ultime Notizie dalla rete : Emery Contro

Unai, tecnico del Villarreal, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Championsla JuveIn vista del matchla Juventus agli ottavi di Champions, il tecnico del Villarrealè intervenuto in conferenza stampa: 'La Juventus richiede rispetto per la sua storia. È una delle migliori squadre italiane,...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Unai Emery, tecnico del Villarreal, ha parlato in conferenza alla vigilia della Champions. Le sue dichiarazioni su Chiellini In conferenza stampa, Unai ...Il tecnico del Villarreal, Unai Emery, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions League di domani: "La Juventus richiede rispetto per il suo blasone. E' una delle migliori squadr ...