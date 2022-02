Djokovic riparte da Dubai: “Ringrazio Ibra per il sostegno, spero vinca lo Scudetto” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Con Zlatan Ibrahimovic siamo amici, abbiamo parlato spesso della mia situazione in Australia. Mi ha anche sostenuto pubblicamente, cosa che apprezzo molto. Sono un tifoso del Milan e speriamo di poter vincere lo Scudetto quest’anno”. Novak Djokovic riparte da Dubai e a poche ore al suo rientro in campo a contro l’italiano Musetti, il campione torna a parlare in una intervista al sito del torneo degli Emirati Arabi. Al numero 1 è stato impedito di giocare a Melbourne per via del suo stato vaccinale: “Ci sono state molte emozioni dopo il mio ritorno dall’Australia quindi ho avuto bisogno di un po’ di tempo per riflettere e per riposarmi mentalmente. Poi, una volta ripresomi, non vedevo l’ora di giocare a tennis e competere. Come mi hanno accolto gli altri giocatori qui a Dubai? Finora ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Con Zlatanhimovic siamo amici, abbiamo parlato spesso della mia situazione in Australia. Mi ha anche sostenuto pubblicamente, cosa che apprezzo molto. Sono un tifoso del Milan e speriamo di poter vincere loquest’anno”. Novakdae a poche ore al suo rientro in campo a contro l’italiano Musetti, il campione torna a parlare in una intervista al sito del torneo degli Emirati Arabi. Al numero 1 è stato impedito di giocare a Melbourne per via del suo stato vaccinale: “Ci sono state molte emozioni dopo il mio ritorno dall’Australia quindi ho avuto bisogno di un po’ di tempo per riflettere e per riposarmi mentalmente. Poi, una volta ripresomi, non vedevo l’ora di giocare a tennis e competere. Come mi hanno accolto gli altri giocatori qui a? Finora ...

Advertising

LucarellaAndrea : RT @sportface2016: #Djokovic riparte da Dubai: 'Ringrazio Ibra per il supporto, forza Milan per lo Scudetto' - sportface2016 : #Djokovic riparte da Dubai: 'Ringrazio Ibra per il supporto, forza Milan per lo Scudetto' - infoitsport : Novak Djokovic riparte da Dubai, ma può perdere il numero uno - infoitsport : Novak Djokovic riparte da Lorenzo Musetti - Bertolca10 : Torna a giocare Novak #Djokovic a Dubai: il suo 2022 riparte da Lorenzo #Musetti, otto mesi dopo la sfida del Rolan… -