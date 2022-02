Covid Ragusa | positivi in calo e nessun morto

(Di lunedì 21 febbraio 2022)indecesso nelle ultime 24 ore in provincia di. A dirlo sono i dati del bollettino dell’Asp didi oggi 21 febbraio 2022. Sale anche il numero dei guariti che arriva a 53.368 mentre rimane stabile a 477 il numero dei morti.. Ma vediamo gli altri dati: iin totale sono 4701 di cui 4601 si trovano in isolamento domiciliare, 70 ricoverati negli ospedali di, Modica e Vittoria, 30 nella Rsa e 0 in Foresteria. Vediamo come sono distribuiti i 70 ricoverati: Ospedale: 25 nel reparto di Malattie Infettive (23 residenti e 2 proveniente da fuori provincia) e 11 in area grigia (8 residenti e 3 da fuori provincia), 6 in Rianimazione (5 residenti e 1 fuori provincia); Ospedale ...

L'ultimo bollettino Covid sulla provincia di Ragusa non riporta di decessi di persone positive al Coronavirus. Resta quindi fermo a 477 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa e risultate ... Nel 2020 la pandemia ha indotto molte persone a rinviare o rinunciare alle nozze. I matrimoni celebrati in Italia sono stati 96.841, il 47,4% in meno rispetto ...