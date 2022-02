Chelsea, Tuchel ammette il problema: «Lukaku non è coinvolto nel gioco» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Chelsea, Tuchel ammette il problema: «Lukaku non è coinvolto nel gioco. Ma non è il momento di scherzarci su» L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel alla vigilia dell’andata dell’ottavo di finale di Champions League contro il Lille. Il campione d’Europa ha di nuovo ammesso le difficoltà di «mister 115 milioni» Romelu Lukaku, ad attecchire. Ecco le sue dichiarazioni in merito: «Cosa posso farci per coinvolgere maggiormente Lukaku nel gioco? Non lo so. Dobbiamo affrontare la realtà: i dati sono lì e parlano chiaro. Lui non è coinvolto nel nostro gioco, qualche volta è così». L’allenatore tedesco ha chiuso così l’argomento: «Non è che ciò che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022)il: «non ènel. Ma non è il momento di scherzarci su» L’allenatore delThomasalla vigilia dell’andata dell’ottavo di finale di Champions League contro il Lille. Il campione d’Europa ha di nuovo ammesso le difficoltà di «mister 115 milioni» Romelu, ad attecchire. Ecco le sue dichiarazioni in merito: «Cosa posso farci per coinvolgere maggiormentenel? Non lo so. Dobbiamo affrontare la realtà: i dati sono lì e parlano chiaro. Lui non ènel nostro, qualche volta è così». L’allenatore tedesco ha chiuso così l’argomento: «Non è che ciò che ...

Advertising

zazoomblog : Chelsea Tuchel: 'Non è il momento di ridere di Lukaku va protetto. I dati son chiari è fuori dal nostro gioco...' -… - CalcioNews24 : #Chelsea, #Tuchel ammette il problema: «#Lukaku non è coinvolto nel gioco» - provulusJFC : RT @cmdotcom: #Chelsea, #Tuchel: 'Non è il momento di ridere di Lukaku, va protetto. I dati son chiari, è fuori dal nostro gioco...' https:… - sportli26181512 : Chelsea, Tuchel: 'Non è il momento di ridere di Lukaku, va protetto. I dati son chiari, è fuori dal nostro gioco...… - SpazioInter : Tuchel scarica Lukaku: 'I numeri sono chiari' - -