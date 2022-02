Carlos il fenomeno: più n.1 degli altri super 18enni del tennis (Di lunedì 21 febbraio 2022) Carlos Alcaraz è un'illusione, un miraggio. Impressiona per i muscoli, che guizzano in evidenza sotto la canottiera, ma non è la forza la leva che utilizza per rovesciare il mondo. Impressiona per i ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022)Alcaraz è un'illusione, un miraggio. Impressiona per i muscoli, che guizzano in evidenza sotto la canottiera, ma non è la forza la leva che utilizza per rovesciare il mondo. Impressiona per i ...

Advertising

giovaafcim7 : io veramente non so cosa dire per Carlos Alcaraz, è un fenomeno - _Alexx_14 : @_debaserr Zidane, il fenomeno, roberto carlos non penso che li trattenevi con un contratto di 4-5 milioni. - podi_carlos : @itsgebher @MariaclaraPra @Mahmood_Music Tutto un fenomeno!! Invece, e mi sembra proprio incredibile, in Spagna non… -