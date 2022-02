Bnp Paribas multata per 2,5 milioni di euro a Londra: pagava una broker fino all’85% in meno dei colleghi uomini con gli stessi compiti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Tribunale del lavoro di Londra ha condannato il ramo londinese del gruppo bancario BNP Paribas a pagare una sanzione da 2 milioni di sterline – che corrispondono a circa 2,5 milioni di euro, per discriminazione sessuale e disuguaglianza salariale ai danni di Stacey Macken. Macken è una broker, ex vicepresidente della Deutsche Bank, ed era stata assunta nel 2013 dal gruppo bancario con un ruolo di rilievo nella divisione Hedge Funds (fondi speculativi). Nel corso degli anni, si è resa conto di ricevere una busta paga molto più bassa di quella dei colleghi uomini con il suo stesso ruolo e le sue stesse responsabilità. Il gender pay gap tra lo stipendio di Macken e quello dei colleghi maschi è arrivato a raggiungere, secondo quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Tribunale del lavoro diha condannato il ramo londinese del gruppo bancario BNPa pagare una sanzione da 2di sterline – che corrispondono a circa 2,5di, per discriminazione sessuale e disuguaglianza salariale ai danni di Stacey Macken. Macken è una, ex vicepresidente della Deutsche Bank, ed era stata assunta nel 2013 dal gruppo bancario con un ruolo di rilievo nella divisione Hedge Funds (fondi speculativi). Nel corso degli anni, si è resa conto di ricevere una busta paga molto più bassa di quella deicon il suo stesso ruolo e le sue stesse responsabilità. Il gender pay gap tra lo stipendio di Macken e quello deimaschi è arrivato a raggiungere, secondo quanto ...

WeCinema : 'Più che un biopic, #Eiffel è un mélo: la storia di un amore impossibile talmente forte da ispirare un monumento de… - eliodemaria : Io ho dovuto fare l’assicurazione per forza e viene a costare molto. Roby ha dato 1 stella a BNL Gruppo BNP Pariba… - eliodemaria : Paola Mazza ha dato 1 stella a BNL Gruppo BNP Paribas via @Trustpilot - eliodemaria : Valter ha dato 1 stella a BNL Gruppo BNP Paribas via @Trustpilot - eliodemaria : Bruno Polverosi ha dato 1 stella a BNL Gruppo BNP Paribas via @Trustpilot -