Alfonso Signorini, critiche feroci del super ospite: finale del GF in grave pericolo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il conduttore Alfonso Signorini si prepara ad una finale quanto mai esplosiva: nel suo studio il super ospite che l’ha pubblicamente canzonato. Alfonso Signorini (fonte youtube)Si sta creando un’hype crescente attorno alla finalissima del reality per antonomasia, prevista per il 14 marzo. Le certezze sinora sono la presenza di Delia Duran e di Lulù Selassiè nella rosa dei potenziali vincitori, mentre sul resto fioriscono ancora dubbi e perplessità. A creare particolare tam-tam mediatico, nelle ultime ore, è l’ipotetica presenza di un super Vip negli studi di Cinecittà, proprio durante la serata conclusiva. Si tratta del conduttore Mediaset Paolo Bonolis, apparentemente pronto a comparire a fianco della moglie Sonia Bruganelli nella ... Leggi su ck12 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il conduttoresi prepara ad unaquanto mai esplosiva: nel suo studio ilche l’ha pubblicamente canzonato.(fonte youtube)Si sta creando un’hype crescente attorno alla finalissima del reality per antonomasia, prevista per il 14 marzo. Le certezze sinora sono la presenza di Delia Duran e di Lulù Selassiè nella rosa dei potenziali vincitori, mentre sul resto fioriscono ancora dubbi e perplessità. A creare particolare tam-tam mediatico, nelle ultime ore, è l’ipotetica presenza di unVip negli studi di Cinecittà, proprio durante la serata conclusiva. Si tratta del conduttore Mediaset Paolo Bonolis, apparentemente pronto a comparire a fianco della moglie Sonia Bruganelli nella ...

Advertising

AdultaVaccinata : RT @Beautif42601711: @GrandeFratello Non mi interessa di sta storia fake mi interessa che si salvi Nathaly in questo TELEVOTO lei e capace… - TvCircle1 : Al 43º appuntamento con “#GFVIPParty” (20:45), tra gli ospiti di #GiuliaSalemi e #GaiaZorzi, #GianlucaCostantino. A… - TvCircle1 : Le #anticipazioni della 43ª puntata del “#GFVIP 6” con #AlfonsoSignorini su #Canale5. Un bacio inaspettato infuoca… - karmacirclee : Domanda fantastica di Alfonso ??per lo share belli direbbe anche che gli asini volano, signorini e il suo guru ????sen… - Saimon194 : RT @TvCircle1: Le anticipazioni della quarantatreesima puntata del “#GFVIP 6” con Alfonso Signorini su #Canale5 -