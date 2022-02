Al Carnevale di Viareggio un carro dedicato ad Achille Lauro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Durante la storica sfilata della città toscana è comparsa un'opera di Luca Bertozzi, intitolata La festa dei folli, dedicata all'artista più discusso della musica italiana. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 21 febbraio 2022) Durante la storica sfilata della città toscana è comparsa un'opera di Luca Bertozzi, intitolata La festa dei folli, dedicata all'artista più discusso della musica italiana. L'articolo proviene da DireDonna.

