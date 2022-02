Achille Lauro sarà all’Eurovision 2022 contro Mahmood e Blanco: per chi tiferemo? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Achille Lauro rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. E si scontrerà contro Mahmood e Blanco, per l’Italia. Per chi faremo il tifo adesso? Una scelta impossibile. Foto Ansa Una scelta difficile. Per chi voteremo all’Eurovision 2022? Perché per noi è uno scontro fratricida. Se Mahmood e Blanco rappresenteranno l’Italia, dopo aver vinto Sanremo 2022 con Brividi, sul palco di Torino ci sarà un altro fan favorite. Achille Lauro. Che ha sbaragliato la concorrenza alla prima edizione di Una voce per San Marino. In palio, l’ambitissimo pass per partecipare all’Eurovision Song ... Leggi su amica (Di lunedì 21 febbraio 2022)rappresenterà San MarinoSong Contesta Torino. E si scontrerà, per l’Italia. Per chi faremo il tifo adesso? Una scelta impossibile. Foto Ansa Una scelta difficile. Per chi voteremo? Perché per noi è uno sfratricida. Serappresenteranno l’Italia, dopo aver vinto Sanremocon Brividi, sul palco di Torino ciun altro fan favorite.. Che ha sbaragliato la concorrenza alla prima edizione di Una voce per San Marino. In palio, l’ambitissimo pass per partecipareSong ...

