"6 unica", "Ilary ti amo", il parto simulato: tutte le dediche di Totti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tra Francesco Totti e Ilary Blasi è in corso una lunga e profonda crisi matrimoniale. Ecco alcune delle esultanze che l'ex storico capitano giallorosso ha dedicato alla fidanzata e poi moglie Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tra FrancescoBlasi è in corso una lunga e profonda crisi matrimoniale. Ecco alcune delle esultanze che l'ex storico capitano giallorosso ha dedicato alla fidanzata e poi moglie

Advertising

akissbeforealie : RT @sandrinaadmni: No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le dedic… - Martina142505 : RT @sandrinaadmni: No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le dedic… - shadesofamnesia : RT @sandrinaadmni: No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le dedic… - lunaticacri : RT @sandrinaadmni: No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le dedic… - Folletta_Me : La solidità del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti era l'unica certezza della mia vita. ???????? #IlaryBlasi… -