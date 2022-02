3 concerti di Elisa all’Arena di Verona per l’Heroes Festival 2022 | date e biglietti in prevendita

(Di lunedì 21 febbraio 2022)diperdi cui è direttrice artistica. La cantautrice friuliana ha appena annunciato il suo ritorno dal vivo con 3esclusive a pochi giorni dal lancio di Ritorno Al Futuro/Back To The Future, il nuovo disco in studio con brani in lingua italiana e registrazioni in inglese. Iper ididisono già disponibili sui circuiti TicketOne e loro affini.salirà sul palco del prestigioso anfiteatro il 28, 30 e 31 maggio. Isono disponibili dalle 12 di oggi, lunedì 21 febbraio, per gli iscritti al fan club di...

... per ridurre l'impatto ambientale dei. E acquisteremo prodotti a km zero. Tutto quello che avanzerà sarà donato alle mense dei poveri' prometteAnche i Muse si sono sintonizzati sulle note da C'era una volta il West per aprire i loro, ... Ancora qui ,e Morricone per Tarantino C'è un'altra canzone, molto particolare, di Ennio ...Elisa rinnova il suo impegno per il clima con tre live esclusivi per "Heroes 2022", del quale sarà anche direttice artistica.Elisa, in qualità di rappresentante della campagna delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sarà la direttrice artistica di 'Heroes Festival 2022', la terza edizione della manifesta ...