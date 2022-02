16 arresti a Sabaudia, c’è anche la sindaca Giada Gervasi: è accusata di turbativa d’asta (Di lunedì 21 febbraio 2022) 16 arresti a Sabaudia. Tra questi anche un nome eccellente, quello della sindaca Giada Gervasi, finita ai domiciliari. L’accusa, a seconda delle posizioni, è di corruzione, concussione e turbativa d’asta. L’operazione di questa mattina coinvolge, oltre alla sindaca, anche amministratori, funzionari pubblici e imprenditori, ai quali vengono contestati, a vario titolo, i reati di corruzione, peculato e falso ideologico. Arrestata la sindaca di Sabaudia Giada Gervasi L’operazione svolta dai carabinieri ha portato in tutto a 16 arresti. Le indagini della procura di Latina riguardano, da quanto emerge dalle prime indiscrezioni, le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 febbraio 2022) 16. Tra questiun nome eccellente, quello della, finita ai domiciliari. L’accusa, a seconda delle posizioni, è di corruzione, concussione e. L’operazione di questa mattina coinvolge, oltre allaamministratori, funzionari pubblici e imprenditori, ai quali vengono contestati, a vario titolo, i reati di corruzione, peculato e falso ideologico. Arrestata ladiL’operazione svolta dai carabinieri ha portato in tutto a 16. Le indagini della procura di Latina riguardano, da quanto emerge dalle prime indiscrezioni, le ...

