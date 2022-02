WTA Guadalajara 2022: Emma Raducanu torna in campo da prima testa di serie (Di domenica 20 febbraio 2022) Si torna a Guadalajara a pochi mesi di distanza dalle WTA Finals qui ospitate per la prima volta. Il torneo messicano, nel quale l’anno scorso era stata in grande evidenza Elisabetta Cocciaretto, ha nella spagnola Sara Sorribes Tormo la detentrice che difenderà quanto conquistato. Nessuna italiana ammessa direttamente in tabellone principale, ma potrebbe essercene una qualora Lucia Bronzetti, quando in Italia sarà prima serata, riuscisse a sconfiggere l’australiana Seone Mendez nel turno decisivo delle qualificazioni. WTA Doha 2022: il tabellone. Jasmine Paolini al via del primo 1000 dell’anno, tabellone non facile per Sabalenka torna in campo Emma Raducanu, ma per la britannica c’è subito un primo turno difficile, con una giocatrice ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Sia pochi mesi di distanza dalle WTA Finals qui ospitate per lavolta. Il torneo messicano, nel quale l’anno scorso era stata in grande evidenza Elisabetta Cocciaretto, ha nella spagnola Sara Sorribes Tormo la detentrice che difenderà quanto conquistato. Nessuna italiana ammessa direttamente in tabellone principale, ma potrebbe essercene una qualora Lucia Bronzetti, quando in Italia saràserata, riuscisse a sconfiggere l’australiana Seone Mendez nel turno decisivo delle qualificazioni. WTA Doha: il tabellone. Jasmine Paolini al via del primo 1000 dell’anno, tabellone non facile per Sabalenkain, ma per la britannica c’è subito un primo turno difficile, con una giocatrice ...

Advertising

livetennisit : WTA 250 Guadalajara: Il Tabellone Principale. Guida il seeding Emma Raducanu - GSTOnline1 : Raducanu to face Aussie in Guadalajara opener Full story ?? - sportface2016 : #Wta #Guadalajara: il tabellone con il ritorno in campo di #Raducanu - tenisnewsbrasil : Pigossi é superada no quali do WTA de Guadalajara - TennisItalia : #Tennis #Wta nel primo turno di quali a Guadalajara #AbiertoAKRON avanza Lucia #Bronzetti (6-2 6-4 all’americana Pa… -