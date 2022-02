Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 febbraio 2022)DEL 20 FEBBRAIOORE 17.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DIPER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE DIVERSE VETTURE, CI SONO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIOENSUD CODE A PARTIRE DA TORRENOVA AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO IN TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA DIRAMAZIONENORD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIRZIONE DELO STESSO CI SPOSTIAMO SUL LITORALE LAZIALE, PRIMI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TORVAIANICA, NEI DUE ...