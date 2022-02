Serie BKT 24esima giornata continua il calvario del Crotone sconfitto dal Lecce con un pesante passivo (Di domenica 20 febbraio 2022) Il ritorno di Modesto sulla panchina non ha cambiato il percorso negativo della squadra ma da stasera è in forte discussione per continuare ad essere l’allenatore. Lecce nuova capolista del girone. Mercoledì prossimo derby allo Scida con il Cosenza sconfitto (2-1) a Como Lecce 3 Crotone 0 Marcatori: 35° Coda, 47° ( R ) Coda, 58° Strefezza Lecce (4-3-3): Gabriel, Calabresi, Lucioni, Tuia (Simic), Barreca, Hjulmand, Strefezza (Di Mariano), Majer, Helgasson (Listkowski), Ragusa (Blin), Coda (Rodriguez). All. Baroni Crotone (3-4-2-1): Saro, Nedelcearu (Mondonico), Golemic, Cuomo, Calapai, Vulic, Kone (Cangiano), Giannotti, Marras (Adekanye), Kargbo (Schnegg), Mulattieri (Schirò)). All. Modesto Arbitro: Davide Ghersini di Genova Assistenti: ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 20 febbraio 2022) Il ritorno di Modesto sulla panchina non ha cambiato il percorso negativo della squadra ma da stasera è in forte discussione perre ad essere l’allenatore.nuova capolista del girone. Mercoledì prossimo derby allo Scida con il Cosenza(2-1) a Como0 Marcatori: 35° Coda, 47° ( R ) Coda, 58° Strefezza(4-3-3): Gabriel, Calabresi, Lucioni, Tuia (Simic), Barreca, Hjulmand, Strefezza (Di Mariano), Majer, Helgasson (Listkowski), Ragusa (Blin), Coda (Rodriguez). All. Baroni(3-4-2-1): Saro, Nedelcearu (Mondonico), Golemic, Cuomo, Calapai, Vulic, Kone (Cangiano), Giannotti, Marras (Adekanye), Kargbo (Schnegg), Mulattieri (Schirò)). All. Modesto Arbitro: Davide Ghersini di Genova Assistenti: ...

