Serie A | le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo | Inzaghi sceglie Darmian e Sanchez

Advertising

Pall_Gonfiato : #SerieA le formazioni ufficiali di #InterSassuolo - CalcioOggi : Inter-Sassuolo: le formazioni ufficiali | La Diretta - La Gazzetta dello Sport - tuttoatalanta : Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Dzeko dalla panchina, Sanchez-Lautaro dal 1' - ilnapolionline : SERIE A - Inter-Sassuolo, formazioni ufficiali. Attacco 'leggero' per Simone Inzaghi - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Serie formazioni

Commenta per primo Leufficiali di Inter - Sassuolo, 26a giornata diA: Inter (3 - 5 - 2) : Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. All.L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro il Sassuolo inA (4V, 2N), vincendo ... Leufficiali Inter (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, ...Le formazioni ufficiali di Inter – Sassuolo del 20 febbraio 2022, incontro valido per la ventiseiesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022 MILANO – Oggi pomeriggio alle ore 18 si gioca Inter ...SERIE A - Le scelte di Simone Inzaghi e Alessio Dionisi per il match di San Siro valido per la 26esima giornata. Calcio d'inizio alle ore 18. Arbitra l'incontro Francesco Fourneau della sezione di ...