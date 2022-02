Rio: Bolelli/Fognini a caccia del titolo (live stanotte in tv) (Di domenica 20 febbraio 2022) Nel “500” sulla terra rossa brasiliana in una giornata di straordinari Simone e Fabio si giocano il titolo del doppio con il britannico Murray ed il brasiliano Soares, terzi favoriti del seeding Leggi su federtennis (Di domenica 20 febbraio 2022) Nel “500” sulla terra rossa brasiliana in una giornata di straordinari Simone e Fabio si giocano ildel doppio con il britannico Murray ed il brasiliano Soares, terzi favoriti del seeding

Advertising

apicella57 : RT @FiorinoLuca: La finale di doppio di Rio de Janeiro tra Fognini/Bolelli vs Murray/Soares sarà trasmessa live su @SuperTennisTv - FiorinoLuca : La finale di doppio di Rio de Janeiro tra Fognini/Bolelli vs Murray/Soares sarà trasmessa live su @SuperTennisTv - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Fognini Bolelli in finale a Rio!!!! Fatecela vedere per favore! Grandi ragazzi! ?????? #Rioopen - Ilsuperbo89 : Fognini Bolelli in finale a Rio!!!! Fatecela vedere per favore! Grandi ragazzi! ?????? #Rioopen - laalcolizzata1 : RT @AlanIlMagi: Intanto #Bolelli-#Fognini in finale di doppio a Rio contro #Murray #Soares. Daje chicchi ???????????? -