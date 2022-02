Rifiuti pericolosi dalla Tunisia, Cirielli: “Interrogazione presentata. Intervenga il NOE” (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Per De Luca la questione tunisina riguarda i rapporti fra lo Stato italiano e la Tunisia e non la Regione. Il governatore campano altera la realtà dei fatti a proprio piacimento, nel tentativo di ridimensionare la portata dello scandalo. E intanto il suo vice Bonavitacola dichiara che “seimila tonnellate di Rifiuti per pochi mesi non creano problemi alla comunità locale”. Non è così. Innanzitutto perché il governo tunisino ha imposto il rientro in Italia di quei container senza il rispetto delle norme nostrane in materia di circolazione dei Rifiuti, che prevedono possa avvenire solo previa loro caratterizzazione, classificazione e analisi. Quindi in Italia potrebbero arrivare Rifiuti pericolosi e cancerogeni, in virtù del fatto che gli stessi, nel frattempo, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Per De Luca la questione tunisina riguarda i rapporti fra lo Stato italiano e lae non la Regione. Il governatore campano altera la realtà dei fatti a proprio piacimento, nel tentativo di ridimensionare la portata dello scandalo. E intanto il suo vice Bonavitacola dichiara che “seimila tonnellate diper pochi mesi non creano problemi alla comunità locale”. Non è così. Innanzitutto perché il governo tunisino ha imposto il rientro in Italia di quei container senza il rispetto delle norme nostrane in materia di circolazione dei, che prevedono possa avvenire solo previa loro caratterizzazione, classificazione e analisi. Quindi in Italia potrebbero arrivaree cancerogeni, in virtù del fatto che gli stessi, nel frattempo, ...

