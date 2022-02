Pnrr | Orlando | “Rischiamo di buttare una marea di soldi se non crescono filiere Serve selettività | altrimenti c’è assalto delle lobby su risorse”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 febbraio 2022) “? Noi in molti settoridiunadisenza far crescere lenel nostro Paese”. È l’allarme lanciato dal ministro del Lavoro Andrea, intervenendo all’Agorà del Pd di Brescia, dedicata al tema dell’’industria nella sfida della transizione ecologica. Nell’incontro online, registrato da Radio Radicale,sottolinea: “Se nonle nostre, tra 3 annidi scoprire di aver continuato a comprare pale in Germania e pannelli in Cina e di digitale non so in quale altra parte del mondo perché in Italia non si fa praticamente niente. Questo è un assillo che io credo dobbiamo cominciare ad avere dalle prossime settimane – spiega – e non dai ...