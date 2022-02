Pallamano, Serie A 2022: sorride la Junior Fasano, punti preziosi per Secchia Rubiera (Di domenica 20 febbraio 2022) Giornata numero 16 nella Serie A di Pallamano maschile 2022, in cui la Junior Fasano è tornata a vincere dopo un periodo burrascoso, tenendosi la testa della classifica a seguito del 25-20 inflitto alla Palestra Zizzi al Trieste, mentre Conversano è rimasto in scia, piegando 30-25 Cassano Magnago in trasferta, grazie alle 7 reti di Demis Radovcic. Non è invece scesa in campo la Raimond Sassari, fresca vincitrice della Coppa Italia, a causa del rinvio della partita contro il Brixen, con l’Alperia Merano che ha faticato non poco per avere ragione di un Carpi trascinato dai gol di Niko Kasa. Successo prezioso per Bolzano, che nel derby contro la Sparer Eppan si è imposto per 32-30, mentre a completare il quadro ci ha pensato il successo del Secchia Rubiera contro la ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Giornata numero 16 nellaA dimaschile, in cui laè tornata a vincere dopo un periodo burrascoso, tenendosi la testa della classifica a seguito del 25-20 inflitto alla Palestra Zizzi al Trieste, mentre Conversano è rimasto in scia, piegando 30-25 Cassano Magnago in trasferta, grazie alle 7 reti di Demis Radovcic. Non è invece scesa in campo la Raimond Sassari, fresca vincitrice della Coppa Italia, a causa del rinvio della partita contro il Brixen, con l’Alperia Merano che ha faticato non poco per avere ragione di un Carpi trascinato dai gol di Niko Kasa. Successo prezioso per Bolzano, che nel derby contro la Sparer Eppan si è imposto per 32-30, mentre a completare il quadro ci ha pensato il successo delcontro la ...

Advertising

Eliooone : Nella 16ª giornata di #SerieABeretta le #Arpie si impongono su #Casalgrande. Grazie ad una grande prova di squadra… - PicenoTime : Pallamano Serie B, sesta vittoria consecutiva per l'Handball Club Monteprandone. Ko la capolista Lions Teramo… - Tp24it : Pallamano serie A: Sabato importante match per l'Handball Erice. Al PalaCardella arriva Casalgrande Padana.… - SalernoSport24 : Pallamano Serie A Beretta : la Jomi Salerno travolge Mezzocorona nel recupero della 1ª giornata di ritorno - lecco_notizie : Pallamano Serie A2. Molteno in trasferta a Ferrara per agguantare il secondo posto -