Ora gli indios della Coca Pola mettono in mora la Coca-Cola: “Spiegazioni su uso del marchio o scatta il divieto di vendita nelle nostre terre” (Di domenica 20 febbraio 2022) Nuovo round nello scontro tra la Coca-Cola e gli indigeni colombiani. Il motivo? L’uso del termine Coca, che per le comunità originarie della Colombia indica la pianta sacra dai molteplici usi, per la multinazionale la bibita che le garantisce profitti miliardari in tutto il mondo. Due mesi dopo l’intimazione da parte del colosso a Coca Nasa – picCola impresa comunitaria basata nel dipartimento del Cauca che produce bevande, alimenti e medicinali a base di Coca – affinché smettesse di usare il nome Coca Pola per la sua birra, due comunità indigene sono passate al contrattacco. Dando a propria volta un ultimatum alla multinazionale, che ha dieci giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Nuovo round nello scontro tra lae gli indigeni colombiani. Il motivo? L’uso del termine, che per le comunità originarieColombia indica la pianta sacra dai molteplici usi, per la multinazionale la bibita che le garantisce profitti miliardari in tutto il mondo. Due mesi dopo l’intimazione da parte del colosso aNasa – picimpresa comunitaria basata nel dipartimento del Cauca che produce bevande, alimenti e medicinali a base di– affinché smettesse di usare il nomeper la sua birra, due comunità indigene sono passate al contrattacco. Dando a propria volta un ultimatum alla multinazionale, che ha dieci giorni ...

