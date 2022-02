Olimpiadi Pechino 2022, pagellone: sci alpino a due facce, short track e curling al top, male sci di fondo e combinata (Di domenica 20 febbraio 2022) pagellone Olimpiadi INVERNALI Pechino 2022 Sci alpino, 6,5: quattro medaglie, tutte dalle donne, ma è mancato l’oro come a Sochi 2014 e Torino 2006. Sofia Goggia ha compiuto un’autentica impresa recuperando in soli 23 giorni dal grave infortunio al ginocchio: i rimpianti sono enormi, perché al 100% non solo avrebbe potuto vincere la discesa, ma anche il superG. Comunque la bergamasca si è superata, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Nadia Delago ha colto una splendida medaglia di bronzo in discesa: insieme alla sorella Nicol, può rappresentare una vera e propria bussola per l’Italia nel prossimo quadriennio. Bilancio più che positivo anche per Federica Brignone, che torna a casa con l’argento del gigante ed il bronzo della combinata. Le note positive finiscono qua. Non si può negare ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022)INVERNALISci, 6,5: quattro medaglie, tutte dalle donne, ma è mancato l’oro come a Sochi 2014 e Torino 2006. Sofia Goggia ha compiuto un’autentica impresa recuperando in soli 23 giorni dal grave infortunio al ginocchio: i rimpianti sono enormi, perché al 100% non solo avrebbe potuto vincere la discesa, ma anche il superG. Comunque la bergamasca si è superata, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Nadia Delago ha colto una splendida medaglia di bronzo in discesa: insieme alla sorella Nicol, può rappresentare una vera e propria bussola per l’Italia nel prossimo quadriennio. Bilancio più che positivo anche per Federica Brignone, che torna a casa con l’argento del gigante ed il bronzo della. Le note positive finiscono qua. Non si può negare ...

