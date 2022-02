Motomondiale | i test delle classi inferiori | Pedro Acosta già impressiona | secondo dietro Canet in Moto2 | Leopard domina con Suzuki e Foggia in Moto3

(Di domenica 20 febbraio 2022) Si è conclusa quest’oggi la seconda giornata diprestagionali pera Portimao, in Portogallo. Le duepropedeutiche alla MotoGP stanno scaldando i motori per potersi presentare al meglio al primo appuntamento a Losail, in Qatar. Partendo dalla classe di mezzo, nelle tre sessioni odierne il migliore è Aron(Flexbox HP 40), che stampa un tempone di 1’41.892 nella FP5. Pocodi lui c’è: il fuoriclasse della Red Bull KTM Ajo sta già prendendo le misure alla categoria, facendo registrare un tempo di soli 37 millesimi superiore al connazionale, mettendosianche il compagno di squadra Augusto Fernandez (+0.111). Jake Dixon (GASGAS Aspar Team), il migliore ieri, oggi è quarto. Giornata ...

I tempiMoto2, Pedro Acosta: "L'obiettivo del 2022? Dare tanto gas"Dopo un grande 2021 e deiprecampionato positivi, il numero 63 ha ammesso di pensare in grande per quest'anno , dando appuntamento agli appassionati a fine novembre per rivedere tutti insieme le ...Prima giornata al completo, prima doppietta. Si conclude alla grande il Day 2 dei test portoghesi per il team Leopard, capace di occupare le prime due posizioni con i suoi due portacolori.La nuova Aprilia RS-GP 2022 è risultata essere una delle moto più veloci tanto nei test di Sepang quanto in quelli indonesiani ... Casa di Noale in vista del via al campionato mondiale MotoGP 2022 in ...