Milan | sorridi | il pari con la Salernitana | alla fine | è un punto guadagnato

Advertising

PianetaMilan : @acmilan , sorridi: il pari con la #Salernitana, alla fine, è un punto guadagnato #ACMilan #Milan #SempreMilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sorridi

Pianeta Milan

E poi guardate come hanno reagito in inferiorità rimontando il. Hanno perso solo per un ...Inter. I campioni d'Italia resistono a meno 7 al terzo posto. Ad Empoli la sblocca D'Ambrosio. ...MILANO - Il match fra Inter e Sassuolo - valido per la 26esima giornata di Serie A - ha sorriso ai modenesi, capaci di espugnare San Siro con il punteggio di 2-0. Gli eroi dell'incontro sono stati ...I rossoneri non riescono ad andare oltre al pareggio contro i granata guidati da Nicola e conquistano un punto poco utile in ottica corsa scudetto.