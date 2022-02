Marte, un anno di missioni di Ingenuity e Perseverance: ecco cosa hanno fatto e che abbiamo scoperto (Di domenica 20 febbraio 2022) La missione Mars 2020 compie 1 anno: era il 18 febbraio 2021 quando la missione della NASA, dopo poco più di 6 mesi di viaggio, è atterrata sul Pianeta Rosso portando con sé due gioielli di tecnologia, un rover e un elicotterino, al secolo Perseverance e Ingenuity. Missione Mars 2020: 1 anno di scoperte – Adobe StockNomi semplici, evocativi, scelti non dai professoroni della NASA ma dagli studenti americani, chiamati a rispondere a un sondaggio per “battezzare” il rover Perseverance. Ed è proprio la perseveranza che ha fatto della missione Mars 2020 un vero successo. Già, perché il piccolo elicottero chiamato Ingenuity, che secondo la maggior parte del mondo scientifico non avrebbe compiuto che un solo, breve volo, è stato e continua ad essere un ... Leggi su computermagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) La missione Mars 2020 compie 1: era il 18 febbraio 2021 quando la missione della NASA, dopo poco più di 6 mesi di viaggio, è atterrata sul Pianeta Rosso portando con sé due gioielli di tecnologia, un rover e un elicotterino, al secolo. Missione Mars 2020: 1di scoperte – Adobe StockNomi semplici, evocativi, scelti non dai professoroni della NASA ma dagli studenti americani, chiamati a rispondere a un sondaggio per “battezzare” il rover. Ed è proprio la perseveranza che hadella missione Mars 2020 un vero successo. Già, perché il piccolo elicottero chiamato, che secondo la maggior parte del mondo scientifico non avrebbe compiuto che un solo, breve volo, è stato e continua ad essere un ...

