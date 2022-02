LIVE Volta ao Algarve 2022, ultima tappa in DIRETTA: provano ad allungare in due, 25 km all’arrivo (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.46 Ritmo alto in gruppo. Ora in testa c’è la Groupama – FDJ. 17.44 Ivo OLIVEira si stacca subito dal gruppo dei battistrada. Restano davanti in due: Zimmermann e De Bondt. 17.43 Si entra nel vivo della tappa, inizia la prima delle due ascese verso l’alto do Malhao (GPM di seconda categoria con 2,5 km al 9,8%). 17.40 Arriva a 16” il vantaggio dei battistrada sugli inseguitori. Il gruppo perde leggermente terreno e si trova ora a 2’10”. 17.37 il tedesco Georg Zimmermann e il portoghese Ivo OLIVEira si riportano su De Bondt. Inseguitori a 10 secondi, gruppo a 1’50”. 33 km al traguardo. 17.34 Tenta un altro allungo il belga Dries De Bondt. Questi i piazzamenti sul GPM dell’Alte: 1. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) BEL 4 punti 2. Joel Nicolau (Caja Rural – Seguros ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.46 Ritmo alto in gruppo. Ora in testa c’è la Groupama – FDJ. 17.44 Ivo Oira si stacca subito dal gruppo dei battistrada. Restano davanti in due: Zimmermann e De Bondt. 17.43 Si entra nel vivo della, inizia la prima delle due ascese verso l’alto do Malhao (GPM di seconda categoria con 2,5 km al 9,8%). 17.40 Arriva a 16” il vantaggio dei battistrada sugli inseguitori. Il gruppo perde leggermente terreno e si trova ora a 2’10”. 17.37 il tedesco Georg Zimmermann e il portoghese Ivo Oira si riportano su De Bondt. Inseguitori a 10 secondi, gruppo a 1’50”. 33 km al traguardo. 17.34 Tenta un altro allungo il belga Dries De Bondt. Questi i piazzamenti sul GPM dell’Alte: 1. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) BEL 4 punti 2. Joel Nicolau (Caja Rural – Seguros ...

