LIVE Fognini-Alcaraz 2-6 4-1, ATP Rio 2022 in DIRETTA: break del ligure nel secondo set! (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Fognini. Recupera dallo 0-30 e l’ex numero uno italiano va in fuga nel secondo set. 40-30 Servizio vincente al centro! Fognini può salire sul 4-1. 30-30 Affossa in rete il rovescio Alcaraz. 15-30 Seconda profonda giocata da Fognini sulla quale Alcaraz esagera nella spinta. 0-30 Gran risposta di Alcaraz che toglie completamente il tempo a Fognini. 0-15 Smorzata perfetta di Alcaraz dopo il pressing con il dritto. 3-1 break Fognini! Black-out da parte dello spagnolo che ha concesso tanto in questo game. 40-A Si avvita sul dritto Alcaraz dopo un buon angolo trovato da Fognini: quinta palla ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1. Recupera dallo 0-30 e l’ex numero uno italiano va in fuga nelset. 40-30 Servizio vincente al centro!può salire sul 4-1. 30-30 Affossa in rete il rovescio. 15-30 Seconda profonda giocata dasulla qualeesagera nella spinta. 0-30 Gran risposta diche toglie completamente il tempo a. 0-15 Smorzata perfetta didopo il pressing con il dritto. 3-1! Black-out da parte dello spagnolo che ha concesso tanto in questo game. 40-A Si avvita sul drittodopo un buon angolo trovato da: quinta palla ...

