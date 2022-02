Ligue 1 2021/2022: tonfo Marsiglia, il Brest pareggia nel segno di Satriano (Di domenica 20 febbraio 2022) Si è conclusa con una grande sorpresa la venticinquesima giornata di Ligue 1 2021/2022, che aveva già visto la sconfitta del Psg. Nel posticipo tra Marsiglia e Clermont, i padroni di casa sono stati sconfitti per 2-0. Decisive le reti di Bayo ed Allevinah, che hanno mandato al tappeto la seconda della classe. Ne approfitta il Nizza, che batte di misura l’Angers grazie al gol di Justin Kluivert e si porta a -1 dall’OM (seppur con una partita in più). Continua a segnare Martìn Satriano (che settimana scorsa aveva fatto doppietta contro il Troyes), attaccante uruguaiano di proprietà dell’Inter in prestito al Brest. Suo il gol del definitivo 1-1 (visto il rigore sbagliato da Belaili) sul campo del Reims. Successi per Montpellier (sul Lorient) e Rennes (sul Troyes), mentre non vanno oltre ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Si è conclusa con una grande sorpresa la venticinquesima giornata di, che aveva già visto la sconfitta del Psg. Nel posticipo trae Clermont, i padroni di casa sono stati sconfitti per 2-0. Decisive le reti di Bayo ed Allevinah, che hanno mandato al tappeto la seconda della classe. Ne approfitta il Nizza, che batte di misura l’Angers grazie al gol di Justin Kluivert e si porta a -1 dall’OM (seppur con una partita in più). Continua a segnare Martìn(che settimana scorsa aveva fatto doppietta contro il Troyes), attaccante uruguaiano di proprietà dell’Inter in prestito al. Suo il gol del definitivo 1-1 (visto il rigore sbagliato da Belaili) sul campo del Reims. Successi per Montpellier (sul Lorient) e Rennes (sul Troyes), mentre non vanno oltre ...

