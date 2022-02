La Gazzetta sul Milan: la striscia vincente ha illuso tutti, a Pioli non resta che aggrapparsi al Sassuolo (Di domenica 20 febbraio 2022) Il pareggio 2-2 contro la Salernitana equivale quasi ad una sconfitta per il Milan, scrive la Gazzetta dello Sport. “Legittimo rallentare, ma la striscia vincente ha illuso e lo scudetto non aspetta. Niente è perso, ma il Milan è stanco, qualcuno ha giocato troppo, e se tradiscono anche i migliori, da Maignan a Tonali…”. Gli errori, tra le fila della squadra di Pioli, sono stati imperdonabili, prosegue la rosea, indicando il protagonista in negativo in Maignan: “E il protagonista in negativo è quello che meno ti aspetti, Maignan, il portiere che ha cancellato il ricordo di Donnarumma. Troppo sicuro di sé, o distratto, chissà, il francese combina il primo guaio al 25’, uscendo malamente su Djuric e colpendo l’avversario, non la palla che invece arriva a Bonazzoli. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Il pareggio 2-2 contro la Salernitana equivale quasi ad una sconfitta per il, scrive ladello Sport. “Legittimo rallentare, ma lahae lo scudetto non aspetta. Niente è perso, ma ilè stanco, qualcuno ha giocato troppo, e se tradiscono anche i migliori, da Maignan a Tonali…”. Gli errori, tra le fila della squadra di, sono stati imperdonabili, prosegue la rosea, indicando il protagonista in negativo in Maignan: “E il protagonista in negativo è quello che meno ti aspetti, Maignan, il portiere che ha cancellato il ricordo di Donnarumma. Troppo sicuro di sé, o distratto, chissà, il francese combina il primo guaio al 25’, uscendo malamente su Djuric e colpendo l’avversario, non la palla che invece arriva a Bonazzoli. ...

Advertising

zazoomblog : La Gazzetta sul Milan: la striscia vincente ha illuso tutti a Pioli non resta che aggrapparsi al Sassuolo -… - napolista : La Gazzetta sul #Milan: la striscia vincente ha illuso tutti, a Pioli non resta che aggrapparsi al Sassuolo C’è st… - Artventuno : La #GazzettaDelMezzogiorno è tornata in edicola sul web e sui social dopo quasi 7 mesi. Lo storico giornale puglies… - stemomt : @MassimoFaggioli Immagino che gli altri genitori abbiano portato da leggere testi di De Lubac, Rahner, S. Tommaso… - LuluDelTabarin : @gred_vet @MiuccioPrado @PoliticaPerEwok @MicK_ele @vitalbaa Non sa più che inventarsi. È arrivata a dire che aveva… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta sul Spalletti recupera Politano, l'esterno azzurro sarà in panchina a Cagliari Buone notizie, Spalletti recupera Politano Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , Matteo Politano dovrebbe essere tra i disponibili per la trasferta di ...TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Massa: 'Sainz ha spinto Leclerc a lavorare di più' - FormulaPassion.it ... ha dichiarato il vice - campione del mondo nel 2008 intervistato da La Gazzetta dello Sport. Nella ...nei fatti di essere una solida realtà in grado di obbligare il talentuosissimo monegasco - sul giro ...

Real, che fatica. Basta mezzo Benzema a risalire a +7 sul Siviglia La Gazzetta dello Sport Le pagelle degli altri, Sampdoria: Quagliarella il migliore, mentre Caputo… Il Corriere lo premia con un bel 7, mentre Gazzetta e Tuttosport sono sul 6,5: La gastrointerite di Sensi lo lancia dal primo minuto: un esordio a Marassi che l’ex Ascoli coglie al volo con una ...

McLaren F1: dal motore al telaio, i segreti della MCL36 "Abbiamo preso rischi calcolati, nessuna follia", ha spiegato il direttore tecnico James Key, svelando l’11 febbraio la MCL36: l’occhio cade sul retrotreno snello, le fiancate con la cintura alta che ...

Buone notizie, Spalletti recupera Politano Come riportato dall'edizione odierna delladello Sport , Matteo Politano dovrebbe essere tra i disponibili per la trasferta di ...TUTTE LE NOTIZIE...... ha dichiarato il vice - campione del mondo nel 2008 intervistato da Ladello Sport. Nella ...nei fatti di essere una solida realtà in grado di obbligare il talentuosissimo monegasco -giro ...Il Corriere lo premia con un bel 7, mentre Gazzetta e Tuttosport sono sul 6,5: La gastrointerite di Sensi lo lancia dal primo minuto: un esordio a Marassi che l’ex Ascoli coglie al volo con una ..."Abbiamo preso rischi calcolati, nessuna follia", ha spiegato il direttore tecnico James Key, svelando l’11 febbraio la MCL36: l’occhio cade sul retrotreno snello, le fiancate con la cintura alta che ...