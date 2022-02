(Di domenica 20 febbraio 2022) Due sconfitte casalinghe consecutive non sono un bilancio da. O almeno non dadell'ultimo biennio, o volendo degli ultimi tre anni, allargando il raggio alla prima stagione di Antonio ...

Advertising

tancredipalmeri : Cori della Curva Nord a sostegno di Samir Handanovic anche al fischio dell’intervallo, come già dopo il primo gol #InterSassuolo - SoloLecceIT : BARONI ELOGIA LA CURVA NORD: 'il loro ritorno è linfa. La strada la faremo insieme' - Marcellari77 : @alessan28580338 La curva Nord è stata strepitosa - sportli26181512 : La Curva Nord 'assolve' l'Inter: applausi dopo il ko contro il Sassuolo: Al termine del match perso contro i nerove… - Roberto23186246 : RT @alessan28580338: Sempre a testa alta ovunque andiamo siam la curva nord Milano ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Curva Nord

Livorno Press

Due sconfitte casalinghe consecutive non sono un bilancio da Inter . O almeno non da Inter dell'ultimo biennio, o volendo degli ultimi tre anni, allargando il raggio alla prima stagione di Antonio ...Dopo la bella marcatura corse questi con slancio a godersi il suo momento sotto lae saltò a uno a uno tutti gli ostacoli incontrati. Donò in questa maniera ulteriore poesia alla maglietta ...Il cuore pulsante del tifo interista ha comunque compreso la delicatezza della fase della stagione, così subito dopo il triplice fischio dell’arbitro Forneau la Curva Nord ha tributato un sentito ...Lo spettacolo dei tifosi allo stadio? L’orgoglio è tanto, da catanese non mi era mai capitato di segnare sotto la Nord e sognavo di farlo fin da piccolo, la prima cosa che ho fatto è stata quella di ...