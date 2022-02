Incendio traghetto | a Corfu' uno dei superstiti

Advertising

TgLa7 : ++ Incendio #traghetto: trovato vivo uno dei passeggeri dispersi ++ Era a poppa della nave - Agenzia_Ansa : Un incendio è scoppiato su un traghetto della Grimaldi Lines con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio a bordo… - _TheDade : RT @MediasetTgcom24: Incendio traghetto tra Grecia e Italia, trovato vivo uno dei dispersi #ministerodellatransizioneecologica #kyprianou… - giovcusumano : RT @AngiKappa: Quei “clandestini” sul #traghetto incendiato di cui non si saprà mai nulla. Due trovati vivi altri tra i dispersi come nell’… - gian5conti : RT @MediasetTgcom24: Incendio traghetto tra Grecia e Italia, trovato vivo uno dei dispersi #ministerodellatransizioneecologica #kyprianou… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio traghetto

... Cingolani, a Radio 24 suldella Grimaldi andato a fuoco al largo dell'isola greca di Corfù. "La priorità va data alla ricerca dei dispersi(11 Ndr). L'sta per essere domato,prima ...Uno dei 12 passeggeri dati per dispersi a bordo delEuroferry Olympia andato a fuoco venerdi' scorso a nord di Corfu, tra la Grecia e l'Italia, e' stato trovato vivo a poppa della nave ed e' stato soccorso. Il 21enne " che ha detto di venire ...(Corriere della Sera) Incendio traghetto Olympia, trovato vivo uno dei dispersi: “Ho sentito altre voci sulla nave” L’uomo, un 21enne cittadino bielorusso, sarebbe rimasto per tutto il tempo in una ...Uno dei 12 passeggeri dati per dispersi a bordo del traghetto Euroferry Olympia andato a fuoco venerdi' scorso a nord di Corfu, tra la Grecia e l'Italia, e' stato trovato vivo a poppa della nave ...